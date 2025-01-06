Kaçak Hayvan Sevkiyatlarına Karşı Kontrol Operasyonu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kaçak ve belgesiz hayvan sevkiyatlarını engellemek amacıyla yol kontrolü gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli işbirliğiyle yapılan kontrollerde hayvan sağlığı ve güvenliği açısından belgesiz, küpesi olmayan veya tanımlanmamış hayvanların hareketleri kontrol edildi. - KÜTAHYA