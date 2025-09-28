Haberler

Kaçak Eşya Ele Geçirme İşlemleri 74,8 Milyar Liraya Ulaştı

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılının ilk 9 ayında 74,8 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini açıkladı. Yılın ilk üç çeyreğinde yapılan operasyonlarda yüzde 4 artış yaşandığı belirtildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılının ilk 9 ayında 74,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak birincil önceliğimiz adil, şeffaf ve kurallara dayalı ticari sistemimizi güçlendirmek. Bu doğrultuda gümrüklerimizde kaçakçılıkla mücadeleyi 7/24 kesintisiz bir şekilde sürdürüyor ve göz açtırmıyoruz. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz 2025 yılının ilk 9 ayında; 74,8 milyar liralık kaçak eşya yakaladı. 9 aylık dönemde 5 bin 349 operasyon gerçekleştirdi. Ocak-eylül döneminde yapılan operasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşanırken, ele geçirilen eşyaların değeri yüzde 130 yükseldi. Operasyonlarda en fazla ele geçirilen kaçak ürün, uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti. Milletimizin alın terini, piyasa düzenini ve kamu gelirlerimizi korumaya aynı azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
