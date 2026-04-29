KAAN'ın milli silahı SAHA 2026'da vitrine çıkacak

Milli Muharip Uçak KAAN'a güç katacak 6 namlulu 20 mm top sisteminin geldiği aşama SAHA 2026'da gözler önüne serilecek.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çok namlulu topları milli olarak üretmek için yola çıkan, 3 namlulu topu kullanıma sunan TR Mekatronik, ürün ve yeteneklerini SAHA 2026'da tanıtacak. Şirket, testleri süren 6 namlulu topu da fuara taşıyacak.

Fuarda sergilenecek en önemli yeni ürünlerden biri olan 6 namlulu 20 mm top sistemi, tasarımdan üretime kadar tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor, elektronik ekipman tarafında dahi ihracat kısıtı oluşturmayacak bileşenler tercih ediliyor. Bu sayede sistem genelinde yüzde 95'in üzerinde yerlilik oranına ulaşılıyor.

Sistem, TR Mekatronik'in orta kalibre silah sistemleri alanında ulaştığı mühendislik seviyesinin en somut göstergelerinden birini oluşturuyor. 6 namlulu 20 mm top sistemi, 3 namlulu sistemindeki birikim ve tecrübenin üzerine inşa edildi.

TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin kurulmasına 2018'de karar verildiğini ve 2019'da faaliyete geçtiğini söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Sarsılmaz'ın eşit ortaklığıyla kurulan şirketin, kuruluş amacı doğrultusunda ATAK helikopterlerinin ihracatındaki kısıtlardan bir tanesi olan burun topunu yerli ve milli olarak tasarlamak ve üretmek için çalışmalar yaptığını anlatan Çevik, şöyle konuştu:

"Şirketimizin başlangıç projesi dediğimiz 3 namlulu sistemin tüm elektromekanikleri, kontrol üniteleriyle beraber projelendirilmesi, üretilmesi, testlerinin yapılması ve teslimatları 2024 yılının başlarına kadar sürdü. 2024 yılından sonra da seri üretim olarak devam ediyor. Şu anda 10 tane ATAK helikopterimizde bazıları yurt dışında, bizim silahlarımız var. Bundan sonra üretilen tüm ATAK helikopterlerinde de bizim sistemlerimiz olacak inşallah. Önemli bu başarı. Tamamen özgün bir tasarım oldu. Bu tabii ki önümüzde örneğimiz vardı ama bir örnek hepsini üretmeye yetmiyor. Yolda çok başımıza bu sektörde bilmemiz gereken şeyler, engeller çıktı. Hepsini öğrendik. Mühendislik gücümüzle hepsinin üstesinden geldik ve çok başarılı testlerle projeyi tamamladık. Tam anlamıyla kalifiye olmuş Türkiye'deki ilk orta kalibre özgün tasarım sistem diyebilirim."

3 namlulu topun bir baz silah olarak düşünülebileceğini, buradan hareketle daha katma değerli, farklı platformlarda kullanılabilecek 6 namlulu ve daha yüksek atımlı versiyonuna çalışmaya başladıklarını dile getiren Çevik, şu bilgileri verdi:

"6 namlulu versiyonumuzla da dakikada 2 bin atımla hava platformuna takılacak bir çalışmaya geçtik. Böyle bir hedef platformumuz var. Dakikada 3 bin atım hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada da ön testlerimizi tamamladık. Kalifiye olmuş bir baz sisteminin üzerine inşa ettiğimiz birçok testi geçmişte yaptığımız şeylerle çok rahat geçeceğimizi ya da geçtiğimizi göstermiş oluyoruz. Bunlar devam ediyor. Yakın bir zamanda inşallah hem silahımız platformuyla beraber gökyüzünde olacak hem de hava savunma anlamında kabiliyetlerimizi herkese göstereceğiz."

Fatih Çevik, 6 namlulu topa yönelik olarak TUSAŞ ile bir sözleşmeleri bulunduğunu ifade ederek, "KAAN uçağı için bu sistemi geliştiriyoruz. Onun dışında Türkiye'de üretilen farklı platformlarda da alternatif takabilir miyiz diye çalışıyoruz. Bazıları henüz başlangıç aşamasında ama yani KAAN için sözleşmemiz var ve devam ediyoruz çalışmaya." dedi.