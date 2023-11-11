Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Sason bölgesinde 100 bin ton uranyum madeni keşfettiğini iddia etti. Çelik, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını kullanarak ekonomik olarak ilerleyebileceğini ve dünyanın önüne geçebileceğini belirtti.

Jeoloji mühendisinden Batman'da 100 bin ton uranyum iddiası

MARDİN - Türkiye'nin yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülke olduğu yaptığı araştırmalar ile açıklayan Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Sason bölgesinde 100 bin ton uranyum madeni keşfettiğini iddia etti.

10 seneden beri maden araştırmasını yaptığını belirten Çelik, "10 yıldır Türkiye'de nerelerde kaliteli madenlerin olduğunu araştırıyorum. Yaptığım araştırmalar sonucunda şu anda bütün dünya ülkeleri ekonomik olarak eşitlenmeye başlandı. Türkiye'nin ilerleyebilmesi ve dünyanın önüne geçebilmesi için 2 tane yol var elimizde. Birincisi madencilik, ikincisi turizm ile 2-0 dünyanın önüne geçebiliriz. Türkiye Orta Doğu'da hakimiyet kazanmak istiyorsa yeraltı kaynaklarını acil bir şekilde çıkarması lazım. Yeraltı kaynaklarımız altın, bakır, gümüş ve hatta uranyum şu anda yaptığım araştırmalar sonucunda ülkemizde oldukça var" ifadelerini kullandı.

100 bin ton maden bulduğunu aktaran Çelik, "Sason bölgesinde 100 bin ton değerinde uranyum rezervinin tespitini yaptım. Uranyum üzerinde çalışmalarım devam ediyor. Türkiye'yi kalkındıracak bir proje olduğunu düşünüyorum. Türkiye bütün yatırımlarını tüm kaynaklarını madencilik sektöründe yeraltı kaynaklarında harcaması gerekiyor. Türkiye'nin şu an tarımla ya da sanayi ile ilerlemesi mümkün değildir. Çünkü diğer ülkeler de aynı şekilde çalışıyor. Bizi onlardan ayıracak özellik yeraltı kaynaklarımızdır" şeklinde konuştu.

Madencilik sektörüne hızlı bir şekilde geçiş yapmamız lazım diyen Çelik, "Türkiye ve İran Bölgesi bu hat boyunca devam etmektedir. Madende birinci ülkeyiz. Dünya haritasına baktığımız zaman Türkiye'nin maden rezervinde ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Türkiye'de elmas hariç diğer bütün madenler mevcuttur" dedi.