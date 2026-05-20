Japonya "artan güvenlik tehditleri" karşısında İHA alanında "yabancı bağımlılığını" azaltmayı hedefliyor

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, artan bölgesel tehditler nedeniyle insansız hava araçlarında (İHA) yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim üssü kurmak istediklerini açıkladı.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, "artan bölgesel güvenlik tehditleri" karşısında ülkesinin insansız hava araçları (İHA) alanında yabancı tedarikçilere yönelik bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Koizumi, ülkenin Nagoya kentinde bulunan yerel İHA üreticisi "Prodrone Co" şirketine ait imalat tesislerini gezdi.

Tesislerdeki prototip saldırı İHA'larını inceleyen Koizumi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'nın ulusal savunma kapasitelerini güçlendirme çabalarının artırılması gerektiğini söyledi.

Savaşlarda İHA'ların rolünün arttığına işaret eden Koizumi, Japonya'da "yerli İHA üretim üssü kurulmasının ve sivil teknolojilerin askeri kullanımının teşvik edilmesi" gerektiğini belirtti.

Koizumi, Japonya'nın "çok sayıda düşük maliyetli, yüksek performanslı İHA edinerek istikrarlı tedarik ve bakım sistemleri kurarak" bu alandaki kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediğini aktardı.

Ülkesinin bu alanda yabancı tedarikçilere yönelik bağımlılığını azaltması ve insansız sistemler için kapasitelerini güvence altına alması gerektiğini vurgulayan Koizumi, "Japonya'nın İHA için yerli bir üretim ve teknoloji üssüne sahip olması şart." dedi.

Koizumi, devlet destekli Japonya Kalkınma Bankasının (DBJ) ülke içinde savunma işletmelerine yönelik vereceği yatırım teşviklerinin, yakın gelecekte yeni şirketlerin İHA üretimi sektörüne girmesini sağlayacağını bildirdi.

Öte yandan Japon Bakan, Nagoya ziyareti kapsamında ABD'nin Tokyo Büyükelçisi George Glass ile Mitsubishi Heavy Industries şirketinin füze imalat tesislerini de gezdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
