Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten Japonya'ya uçak teslimatı

Güncelleme:
Nakanihon Air, Baykar’ın sahibi olduğu Piaggio Aerospace'ten ilk P.180 Avanti EVO uçağını teslim aldı. Uçak, çeşitli ülkeler üzerinden Nagoya Havalimanı'na iniş yaptı. Japon Sivil Havacılık Bürosu, uçağı resmi olarak sertifikalandırırken, Baykar CEO'su Giovanni Tomassini, uçağın çok yönlülüğüne vurgu yaptı.

Japonya merkezli Nakanihon Air, Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten ilk P.180 Avanti EVO uçağını teslim aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçak, Cenova'dan gerçekleştirdiği teslimat uçuşu kapsamında Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Hindistan ve Vietnam semalarını geçerek Nagoya Havalimanı pistine iniş yaptı.

Aynı zamanda Japon Sivil Havacılık Bürosu (JCAB), P.180 Tip Sertifikası'nı Japonya pazarı için resmi olarak tanıdı.

Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'in Üst Yöneticisi (CEO) Giovanni Tomassini, "P.180 Avanti'nin Japonya'da işletilecek olmasından dolayı özellikle heyecanlıyız. Avanti, halihazırda çok sayıda operatör tarafından çeşitli rollerde hizmet veriyor, bu da uçağın özel görevlerdeki çok yönlülüğünü vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki teslimatlara ilişkin değerlendirme yapan Tomassini, şunları kaydetti:

"Sadece 3 ay içinde Avanti EVO iki yeni pazara girdi, önce Türkiye'deki bir müşteriye yapılan 2 uçaklık satış, şimdi de Japonya'ya yapılan uçak teslimatı. Her iki dönüm noktası da yıllık üretimi 25-30 adede çıkarmayı planladığımız uçağa yönelik süregelen güçlü uluslararası talebi doğruluyor."

Bu teslimatla birlikte Nakanihon Air, Japonya'daki ilk P.180 Avanti operatörü olarak hava yolunun filo modernizasyonu ve hizmet genişletme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Nakanihon Air, charter uçuşları, taşımacılık, acil tıbbi hizmetler ve havadan gözetleme gibi görevler için 57 helikopter ve 7 sabit kanatlı uçaktan oluşan bir filo işletiyor.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
