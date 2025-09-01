Jandarma Personeline Finansal Güvenlik Eğitimi Sertifikası

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki ile iş birliği kapsamında 'Strateji, Risk, Dezenformasyon ve Diplomasi Çerçevesinde Finansal Güvenlik' konulu eğitimleri tamamlayan jandarma personeline 'Eğiticinin Eğitimi Katılım Sertifikası' verildi.

SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında 'Strateji, Risk, Dezenformasyon ve Diplomasi Çerçevesinde Finansal Güvenlik' konulu 41 saatlik eğitimler sona erdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan jandarma personeline 'Eğiticinin Eğitimi Katılım Sertifikası' takdim edildi. Törene, SPK Ba?kanı İbrahim Ömer Gönül, Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca, SPK ve jandarma personeli katıldı.

'ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI KORUMADA HATIRI SAYILIR BİR YOL KATEDECEĞİZ'

SPK Ba?kanı Gönül, katılım sağlayan herkesi tebrik ederek, "Bu sertifika, sadece bir eğitim belgesi değil; aynı zamanda bir sorumluluğun, bir vizyonun ve bir kurumsal öncülüğün sembolüdür. Çünkü artık biliyoruz ki finansal güvenlik, yalnızca bireylerin ya da şirketlerin değil; kamu düzeninin, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da temel yapı taşlarından biridir. Bu anlamda, sizler artık sadece ekonomik konuları öğreten eğiticiler değil; aynı zamanda kurumlarımızı, ailelerimizi ve toplumumuzu finansal risklere karşı koruyan birer savunma hattısınız. Öyle ki bu programlar sayesinde ülkemizin finansal düzlemdeki çıkarlarını koruma noktasında da hatırı sayılır bir yol katedeceğiz" dedi.

'300 BİN KİŞİ SİSTEME GİRİŞ YAPMIŞTIR'

Tuğgeneral Ümit Kızılca ise "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül ile imzaladığımız protokolle yaklaşık 180 bin Jandarma Genel Komutanlığı personeli sistem üzerinden, 2 bin 500 personel ise yüz yüze verilen eğitimle sertifikalarını almıştır. Personel ve aileleri olmak üzere yaklaşık 300 bin kişi sisteme giriş yapmıştır. Sistem üzerinden devam eden eğitimlerin yanı sıra önümüzdeki günlerde karşılıklı yapılacak planlamalar ile yüz yüze eğitimlere de devam edilecektir. Milletin jandarması olarak, sadece yasaları uygulayan bir teşkilat değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın en zor anlarında yanında olan, halkın sevgi ve güvenini kazanmış bir teşkilat olmanın sorumluluğunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.