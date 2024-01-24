İZTO ve IESOB Yöneticileri İşbirliği İçin Görüştü

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile yönetim kurulu sayman üyesi Mahmut Erkoç, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'yı ziyaret etti.

İESOB'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette esnaf sanatkarların ticaret dünyasının ilk katmanını oluşturduğunu belirten Özgener, iş dünyasının ve reel sektörün yararına yapılacak çalışmalarda esnaf teşkilatıyla hareket etmek istediklerini söyledi.

Yalçın Ata da meslek kuruluşlarının toplumsal yaşamda kültürel ve sosyal sorumluluklarının da bulunduğunu belirterek, her türlü yapıcı, yararlı çalışmalarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.