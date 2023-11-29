İZTO, İzmir'de sağanak yağıştan etkilenen esnafa 15 milyon liralık destek fonu oluşturdu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de yaşanan şiddetli sağanak yağıştan etkilenen esnaf için toplamda 15 milyon liralık destek fonu oluşturduklarını duyurdu. Özgener, ayrıca SGK ve vergi ödemelerinin ertelenmesini talep etti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de sağanak yağıştan etkilenen esnaf için toplamda 15 milyon liralık destek fonu oluşturduklarını duyurdu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) kasım ayı meclis toplantısını İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenledi. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de yaşanan şiddetli sağanak yağış, deniz taşkınından etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüştüğünü belirten Özgener, TOBB kaynaklarından İZTO'ya 10 milyon TL yardım sağladığını duyurdu. Özgenerü İZTO'nun da kendi hesabından 5 milyon TL'yi, zarar gören üyeleri için oluşturdukları yardım fonunda kullanılmasına karar verdiklerini açıkladı.

"SGK VE VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENSİN"

İktidara da çağrıda bulunan Özgener, "Hükümetimizden de zarara uğrayan işletme sahiplerimizin en kısa zamanda yeniden faaliyete geçebilmelerini teminen maddi destek yanında, SGK ve vergi ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz haftalarda bazı illerimizde yaşanan sel ve fırtınadan zarar gören KOBİ'ler için devreye alınan KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni duyurmuştu. İll 12 ay çdemesiz, 24 ay vadeli ve faizsiz olarak bu destek kapsamına zarar gören üyelerimizin de dahil edilmesini istiyoruz" dedi