Haberler

İZTO Başkanı Özgener: Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Sanayileşme Stratejisi Şart

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin ekonomik programının olumlu sonuçlar verdiğini belirtirken, üretimdeki yavaşlamanın kalıcı kayıplara yol açmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bilgi bazlı ve sürdürülebilir bir sanayileşme stratejisine yönelmenin önemine dikkat çekti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'deki ekonomik programın olumlu çıktılarının yaşandığını belirterek, "Dezenflasyon sürecinde büyümenin bir miktar yavaşlaması doğal bir sonuç olsa da üretimdeki yavaşlamanın kalıcı kapasite kayıplarına yol açmaması gerekir." dedi.

Özgener, kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ticaret hacmi, üniversiteleri, teknoparkları ve eğitimli nüfusuyla İzmir'in bilim ve teknolojiyle yoğrulmuş kültürü barındırdığını söyledi.

Ege'nin geleceğini tasarlayacak vizyona sahip İzmir'in kalbinde teknoloji ve girişimciliğin yer aldığını belirten Özgener, Türkiye'nin girişimcilikte üst basamaklara tırmanma iradesi ortaya koyduğunu anlattı.

Türkiye'deki ekonomik programın olumlu çıktılarının yaşandığını fakat bazı göstergelerin ekonomide erken sanayisizleşme kavramını gündeme getirdiğine işaret eden Özgener, şunları kaydetti:

"Normalde ülkeler belirli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra hizmet sektörünün ağırlığı artar. Fakat erken sanayisizleşmede, ülke henüz yüksek gelir seviyesine gelmeden, rekabet gücünü ve verimlilik kazanımlarını edinmeden, sanayinin hem üretim hem istihdam payı düşmeye başlıyor. Dezenflasyon sürecinde büyümenin bir miktar yavaşlaması doğal bir sonuç olsa da üretimdeki yavaşlamanın kalıcı kapasite kayıplarına yol açmaması gerekir. Türkiye'nin daha uzun yıllar sanayicilik kültürünün ve üretimin ekonomiye kazandıracağı katma değere ihtiyacı var."

Özgener, Türkiye'de fazla zaman kaybedilmeden bilgi bazlı, sürdürülebilir, yenilikçi ve verimlilik temelli yeni sanayileşme stratejisine yönelmesi gerektiğine dikkati çekti.

Teknolojik dönüşüme hızla ve sürdürülebilir geçişin anahtarının Türkiye'nin sahip olduğu güçlü sanayi omurgası olduğuna değinen Özgener, "Yüksek teknolojiye dayalı üretime ve dijitalleşmeye geçişin hem verimliliği hem rekabet gücünü hem de gelişmişlik düzeyini uzun vadede kalıcı olmasını sağlayacağına inanıyorum. Yüksek teknoloji üretimi yapay zeka tabanlı süreçler, veri odaklı karar mekanizmaları, otomasyon ve sürdürülebilir enerji teknolojileri ile mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

Canan Karatay'ın acı günü! 47 yıllık eşine bu sözlerle veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.