İZTO Başkanı Özgener: Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Sanayileşme Stratejisi Şart

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'deki ekonomik programın olumlu çıktılarının yaşandığını belirterek, "Dezenflasyon sürecinde büyümenin bir miktar yavaşlaması doğal bir sonuç olsa da üretimdeki yavaşlamanın kalıcı kapasite kayıplarına yol açmaması gerekir." dedi.

Özgener, kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ticaret hacmi, üniversiteleri, teknoparkları ve eğitimli nüfusuyla İzmir'in bilim ve teknolojiyle yoğrulmuş kültürü barındırdığını söyledi.

Ege'nin geleceğini tasarlayacak vizyona sahip İzmir'in kalbinde teknoloji ve girişimciliğin yer aldığını belirten Özgener, Türkiye'nin girişimcilikte üst basamaklara tırmanma iradesi ortaya koyduğunu anlattı.

Türkiye'deki ekonomik programın olumlu çıktılarının yaşandığını fakat bazı göstergelerin ekonomide erken sanayisizleşme kavramını gündeme getirdiğine işaret eden Özgener, şunları kaydetti:

"Normalde ülkeler belirli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra hizmet sektörünün ağırlığı artar. Fakat erken sanayisizleşmede, ülke henüz yüksek gelir seviyesine gelmeden, rekabet gücünü ve verimlilik kazanımlarını edinmeden, sanayinin hem üretim hem istihdam payı düşmeye başlıyor. Dezenflasyon sürecinde büyümenin bir miktar yavaşlaması doğal bir sonuç olsa da üretimdeki yavaşlamanın kalıcı kapasite kayıplarına yol açmaması gerekir. Türkiye'nin daha uzun yıllar sanayicilik kültürünün ve üretimin ekonomiye kazandıracağı katma değere ihtiyacı var."

Özgener, Türkiye'de fazla zaman kaybedilmeden bilgi bazlı, sürdürülebilir, yenilikçi ve verimlilik temelli yeni sanayileşme stratejisine yönelmesi gerektiğine dikkati çekti.

Teknolojik dönüşüme hızla ve sürdürülebilir geçişin anahtarının Türkiye'nin sahip olduğu güçlü sanayi omurgası olduğuna değinen Özgener, "Yüksek teknolojiye dayalı üretime ve dijitalleşmeye geçişin hem verimliliği hem rekabet gücünü hem de gelişmişlik düzeyini uzun vadede kalıcı olmasını sağlayacağına inanıyorum. Yüksek teknoloji üretimi yapay zeka tabanlı süreçler, veri odaklı karar mekanizmaları, otomasyon ve sürdürülebilir enerji teknolojileri ile mümkün." ifadelerini kullandı.