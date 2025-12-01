Haberler

Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada kilosu 10 liraya satılan brokolinin 500-700 gram gelen tanesi 50 kilometre ötede Bursa merkezde 70 liraya satılıyor. Geçen haftalarda havanın ılıman gitmesi ve lodos olması brokoliyi kısa sürede olgunlaştırdı ve bollaşan ürünün tarladaki fiyatı düştü.

  • İznik'te tarlada brokolinin kilosu 10 ila 20 lira arasında satılıyor.
  • Bursa'da brokolinin tanesi 70 liraya satılıyor.
  • Lodos nedeniyle ürünün hızlı olgunlaşması piyasaya arzı artırdı ve fiyatları düşürdü.

Tarımsal üretimde önde gelen İznik'te yıldan yıla farklılık gösterse de genellikle 5 ila 6 bin ton arasında brokoli üretiliyor.
Artan maliyetlere rağmen geçen yılın altında fiyattan ürün satan İznik çiftçisi mağduriyetini dile getirirken tüketiciler pazarda 14 kat fazlaya satılan ürünü pahalıya tüketiyor.

İznik'te sebze üretimiyle geçimini sağlayan Çiçekli Mahallesi'nde üreticiler dip yapan fiyatlar yüzünden çaresiz kaldıklarını belirtiyor. Çiçekli Mahallesi Muhtarı Davut Kocabaş, 15 yıldır hem ürettiğini hem de tüccar olarak alım satım yaptığını söyledi. Fiyatlardaki aşağı yönlü hareketler yüzünden çiftçilerin zarar ettiğini vurgulayan Kocabaş, bu yıl Bursa dışında da brokoli ekimlerinin fazla olduğuna dikkati çekti.

Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

5 LİRALIK ÜRÜN 14'E KATLIYOR 70 LİRAYA ULAŞIYOR

Tarlada kilosunun 10 ila 20 lira arasında satıldığını dile getiren Kocabaş, "Buradan İstanbul başta olmak üzere birçok kente brokoli gönderiyoruz. Uzağa gitmeye gerek yok 50 kilometre ötede Bursa'da taneyle 70 lira civarında satılıyor. Biri 500 -700 gram arasında geliyor. Yani 5 liraya tarladan çıkan ürün tezgahta 14'e katlıyor ve tükticiye 70 liradan satılıyor" dedi.

Bazı yerlerde daha yüksek fiyattan satıldıklarına şahit olduklarını vurgulayan Kocabaş, "Hale gidene kadar kilosu 30 liraya çıkıyor. Nakliyesi, kar farkı derken normal. Oradan tezgaha tanesinin 60-70 liraya çıkmasını biz de anlamıyoruz. Buna yönelik önlem alınmalı, fahiş kar engellenmeli" diye konuştu.

Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

LODOS PİYASAYA ARZI ARTIRDI

Kocabaş, fiyatların dip yapmasında lodosun da etkili olduğunu belirterek, "Bir ayda hasat edilmesi gereken ürün bir haftada olgunlaştı. Hızlı gelişti ürün ve çiftçi tarladaki ürünü zorunlu hasat etti. Talep zaten belli bu üründe. Piyasaya birden fazla ürün girince fiyatlar en dip seviyesini gördü ancak tüketiciye çok yansımadı" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBARBAROS:

10TL ile 70TL arasında fareler yaşıyor. Üreten memnun değil Tüketen memnun değil.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 483 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Bu sorunu bir türlü çözmediler. Neden bir çözüm üretmiyorlar. Yetkililer sorunun hallolması için projeler geliştirmeli ve uygulamaya başlamalılar. Hal yasasımı dersin, komisyoncuların lav esilmesimi dersin. Yapın artık birşeyler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Bu sorun çözülmediği sürece bu emekçi insanlar alınterinin karşılığını alıp masraflarını amorti edemez. Sürünmeye mahkum olur. Bu yüzden ülkede tarım ve hayvancılık mütemadiyen geriye gider ve gıda enflasyonu gittikçe yükselir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bursa neresi açık bulutsuz havada bursanın dağları bakırköyden gaziosmanpaşadan bayrampaşadan zeytinburnundan adalardan modalardan istanbulun çoğu yerinden görünüyor o kadar yakın ama lakin oradan zerzevat pahalı vergili pahalı mazotla pahalı geçiş ücretli yandaş otoyol ve köprülerinden gelip en son dokunuşu hal de belediye kabzımal yapıp manava markete pazara gönderiyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.