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İzmit Körfezi'nde Ramazan Bayramı'nda Gemi Yoğunluğu

İzmit Körfezi'nde Ramazan Bayramı'nda Gemi Yoğunluğu
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Ramazan Bayramı'nda İzmit Körfezi'nde yaşanan gemi yoğunluğu dikkat çekti. Hereke açıklarında onlarlaca gemi sıralanırken, 2024 yılı itibarıyla limanlara toplamda 9 bin 1 yük gemisi uğradı.

Türkiye'nin en büyük limanlarının yer aldığı İzmit Körfezi'nde, Ramazan Bayramı'nda gemi yoğunluğu yaşandı.

Marmara bölgesinin önemli limanlarının yer aldığı İzmit Körfezi'nde Ramazan Bayramı'nda yaşanan gemi yoğunluğu dikkat çekti. Onlarca gemi Hereke açıklarında sıralanırken, limanlarda da çalışmaların devam ettiği gözlemlendi.

Ayrıca, bu yılın ocak ve şubat ayında İzmit Körfezi'ne 424 Türk bayraklı, 978 yabancı bayraklı olmak üzere toplamda bin 403 gemi giriş yaptı. Bu gemilerin toplam ağırlığı 27 milyon 686 bin 277 groston olurken, 13 milyon 137 bin 727 ton yük elleçlendi.

2024'te ise İzmit Körfezi'ndeki limanlara 6 bin 348'i yabancı bayraklı olmak üzere toplam 9 bin 1 yük gemisi uğramış, bu gemilerin toplam ağırlığı 169 milyon groston olmuş ve 84 milyon ton yük elleçlenmişti. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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