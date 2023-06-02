İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İşverenlerle İş Arayanları Bir Araya Getiriyor

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 'İstihdam Birimi' işverenlerle ve iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. İşveren ile iş arayan vatandaşlar arasında köprü olarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 'İstihdam Birimi' işverenlerle ve iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

İşveren ile iş arayan vatandaşlar arasında köprü olarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu.

İzmit Belediyesi Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda, CEVA Lojistik Yetkilisi Halil Dumanlı, iş arayan kişilerle birlikte bir araya geldi. Formları doldurulduktan sonra katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Yetkililer, yapılan incelemenin ardından aranan kriterlere uyan kişileri, bir kez daha görüşmek ve uygun olan adayları iş başı yaptırmak üzere Köseköy Tesisleri'ne davet etti.