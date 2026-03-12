İzmir'in Torbalı ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

İzmir'in Torbalı ilçesindeki alanın "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ İzmir Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre İzmir'in Torbalı ilçesindeki yaklaşık 94,18 hektarlık alanın "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ İzmir Özel Endüstri Bölgesi" olması uygun bulundu.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.