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İzmir Ticaret Odası, yapay zeka destekli konferans düzenledi

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İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'e-ticaret ve e-ihracat konferansı'nda, şirket temsilcileri yapay zeka eşleştirmesiyle 7 bin 500'den fazla iş görüşmesi gerçekleştirdi. Konferansa fiziki ve çevrim içi olarak katılan 600'e yakın firma temsilcisi, iş alanlarına göre eşleştirildi.

İzmir Ticaret Odasında yapay zeka destekli olarak düzenlenen organizasyonla şirket temsilcileri, 7 bin 500'ün üzerinde iş görüşmesi yaptı.

Odadan yapılan açıklamaya göre "e-ticaret ve e-ihracat konferansı" kapsamında hibrit iş görüşmesi organize edildi.

Konferansa fiziki olarak katılan 400 ve çevrim içi katılan 200'e yakın firma temsilcisi, iş alanlarına göre yapay zeka tarafından eşleştirildi.

Bu kapsamda 7 bin 500'e yakın iş görüşmesinin yapıldığı konferansta Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de bir sunum yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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