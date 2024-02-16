İzmir Ticaret Odası, yapay zeka destekli konferans düzenledi

İzmir Ticaret Odasında yapay zeka destekli olarak düzenlenen organizasyonla şirket temsilcileri, 7 bin 500'ün üzerinde iş görüşmesi yaptı.

Odadan yapılan açıklamaya göre "e-ticaret ve e-ihracat konferansı" kapsamında hibrit iş görüşmesi organize edildi.

Konferansa fiziki olarak katılan 400 ve çevrim içi katılan 200'e yakın firma temsilcisi, iş alanlarına göre yapay zeka tarafından eşleştirildi.

Bu kapsamda 7 bin 500'e yakın iş görüşmesinin yapıldığı konferansta Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de bir sunum yaptı.