İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli'den 19 Mayıs mesajı

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Işınsu Kestelli, mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milleti için bir dönüm noktası, kurtuluşun başlangıcı olduğunu kaydetti.

Geride kalan 104 yılda Türkiye'nin çağdaş dünyada kendi yerini bulma yolculuğunun kesintisiz sürdüğünü belirten Kestelli, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünü hatırlatarak şunları kaydetti:

"Atatürk 19 Mayıs'ı, gelecek aydınlık günleri inşa edecek Türk gençliğine armağan etti. Ülkemizin varlığının sonsuza kadar korunmasında, milletimizin birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam etmesinde gençlerimizin rolü ve sorumluluğu çok büyüktür. Unutmamalıyız ki, aydınlık bir gelecek için ancak iyi yetişmiş, teknolojik yeteneklerle donatılmış gençler ve sağlam genç zihinler toplumsal yönde büyük değişimlere imza atabilirler. Bu nedenle gençlerimizin yolculuklarına bilimle, nitelikli eğitimle, sanatla, sporla ışık tutulması hepimiz için önemli bir vazifedir."

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirten Kestelli, mesajını "Yarınlarımızın güvencesi gençlerimiz başta olmak üzere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı tüm kalbimle kutluyorum." diyerek tamamladı.