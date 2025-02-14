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İzmir Mobilya Lansman Günleri 18 Şubat'ta Başlıyor

İzmir Mobilya Lansman Günleri 18 Şubat'ta Başlıyor
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İzmir'deki mobilya üreticileri, 18-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Mobilya Lansman Günleri'nde yeni sezon ürünlerini tanıtacak. 49 firmanın katılacağı etkinlikte, İzmirli mobilyacıların ürünleri yurt içi ve yurt dışından alıcılarla buluşacak.

İzmir'deki mobilya üreticileri yeni sezon için hazırladıkları ürünlerini, 18 Şubat'ta başlayacak İzmir Mobilya Lansman Günleri'nde müşterilerinin beğenisine sunacak.

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneğinin (İZMOP) öncülüğünde, 18-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek lansman günlerine 49 üretici firma katılacak.

Bu kapsamda kentteki firmalar hazırlıklarını sürdürüyor. Firmalar, yeni sezon için ürünlerini kendi showroom alanlarında alıcılara tanıtacak.

İZMOP Başkanı Aşkıner Özcan, gazetecilere, kentteki mobilya sektöründe yaklaşık 1400 üretici firmanın bulunduğunu söyledi.

İzmirli firmalarının ürünlerinin yurt içinden ve dışından talep gördüğünü anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki toptan mobilya alıcılarını İzmir'de ağırlayacağız. 49 üretici firma, fabrikaların showroomlarında ürünlerini sergileyecek. İyi hazırlandığımız 2025 yılı, İzmirli mobilyacıların yılı olacağına inanıyoruz. Yatak odalarında kayın ve meşe renklerinin daha iyi satılacağını düşünüyoruz. Koltuk gruplarında ise yuvarlak hatlar hakim."

Gaziemir ilçesinde üretim yapan bir firmanın genel müdürü İhsan Yasin Bayraktar ise lansman günlerinde yeni sezon ürünlerini tanıtacaklarını dile getirdi.

Bu etkinlikte, sektör açısından önemli bir hareketlilik beklediklerini vurgulayan Bayraktar, "2024 yılında İskandinav tarz dediğimiz meşe, krem, beyaz renkler çok rağbet gördü. Gelen beğeniyi sürdürmek için meşe, krem ve gri tonlarında ürünler ürettik. Bunları müşterilimizin beğenisine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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