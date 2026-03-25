İzmir'de mobilya fuarı kapılarını açtı

İzmir Mobilya Fuarı İZFURNEX 2026, sektör temsilcilerini bir araya getirerek mobilya sektörünün üretim gücünü ve tasarım kabiliyetini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, markalaşma ve yenilikçiliğin önemine dikkat çekerek İzmir'in global pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesine inandığını belirtti.

Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, mobilya sektörünün üretim gücü, istihdam kapasitesi, tasarım kabiliyeti ve ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Sadece üretmenin yeterli olmadığını, markalaşma, tasarım ve yenilikçi bakış açısının sektörün geleceğini belirleyen önemli unsurlar haline geldiğini ifade eden Yıldır, "İnancımız odur ki mobilya sektörü, sahip olduğu üretim kabiliyeti ve girişimci ruhuyla global pazarlarda çok daha güçlü bir yer alacaktır. Bunun yolu ise yenilikçi düşünceden, yeni trendleri yakından takip etmekten ve tasarımı üretimin merkezine koymaktan geçmektedir." dedi.

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç da dünya pazarlarında rekabetin her zamankinden daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Yalnızca üretimde değil, tasarım, markalaşma ve uluslararası rekabette de İzmir'in gücünü göstermek istediklerini kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Orta Doğu, Avrupa ve dünya pazarlarında İzmir mobilyasının değerini daha yukarıya çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu fuarın sektörümüze yeni bir vizyon kazandıracağına, yeni kapılar açacağına ve İzmir'i mobilya sektöründe daha güçlü bir merkez haline getireceğine yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, fuar açıldı.

29 Mart'ta sona erecek fuara Türkiye'nin farklı illerinden 127 firma katıldı.

Fuarda klasik, modern ve modüler mobilya üretimi yapan firmalar masa, sandalye, oturma grupları, çocuk ve genç odaları, ofis ve bahçe mobilyaları ile yatak ve baza ürünlerini sergiliyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
