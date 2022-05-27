İzmir-Midilli seferleri 17 Haziran'da başlıyor - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir-Midilli seferlerini 17 Haziran'da başlatacaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir-Midilli seferlerini başlatmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in müjdesini Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda verdiği seferler için İZDENİZ, çalışmalarını tamamladı. İlk sefer öncesinde Midilli Belediye Başkanı Kytelis Stratis ile bir araya gelen Başkan Tunç Soyer müjdeyi verdi. Alsancak Limanı'ndan ilk vapur seferinin 17 Haziran Cuma günü sabah başlayacağı öğrenildi.

Soyer: "Daha çok şey yapabiliriz"

Fuar İzmir'de bir araya gelen iki başkana Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Midilli Belediyesi meclis üyeleri, turizm kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Başkan Tunç Soyer, "Bütün dünya bir krizde. Bizim ülkelerimiz de krizde. Yapılacak tek bir şey var, yerelde bu krizi birlikte aşmak için gücümüzü artırmak ve birleştirmek. Birleştikçe krizlere karşı direncimiz artıyor. Atina'da bu nedenle bulunduk, Selanik-İzmir arasına bu yüzden sefer koymaya çalışıyoruz. Midilli-İzmir arasındaki seferleri bu nedenle yapıyoruz; çünkü en yakın komşuluk ilişkileriyle ilerlenirse yol alınabiliyor. Komşuluk bizim kaderimiz. Bunun zenginliğini kullanmak bizim elimizde. O yüzden daha çok şey yapabiliriz. Sadece turizmde değil, kültür, sanat, ticaret, spor, eğitim, enerji gibi her alanda daha çok yapmak istiyoruz. Atina ile başlattığımız dört maddelik çalışma planı var, bunlarda yol alacağız. Şehirden şehire halklar arasında ilişki kuvvetlenirse, hükümetlerin müdahalesi de daha az olur. ya da destek olmaya mecbur olurlar" dedi.

Midilli hattı için biletlerin Midilli'de de satılmasını isteyen Soyer, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'dan da kapı vizesi talebinde bulunarak, "Biz kar etmeyi düşünmüyoruz. Sadece bu hattı yaşatmak, bu şehirlerimize yapacağımız en büyük katkıdır. Aynı heyecanı sizden de görmek istiyoruz" dedi.

Stratis: "Midilli ve İzmir'i bağlayan şeyler ayıranlardan fazla"

Midilli Belediye Başkanı Kytelis Stratis da, "Deniz yoluyla da birbirimize bağlanalım. Hem sizleri hem hemşerilerinizi görme fırsatı yakalarız. Fikir alışverişi yaparız, ürünlerimizi paylaşırız. İki yıllık pandemi sürecinin ardından da belediyelerimizi kalkındırsın. Midilli ve İzmir halkını birbirine bağlayan şeyler ayırandan daha fazla. Bir halk olduğumuzu hissediyoruz. Yerel bir makam olarak köprüleri kurarak hükümetlere bir mesaj vermek istiyoruz, iki halkın ne kadar yakın olmak istediğini göstermek istiyoruz. Biz iki halkın işbirliğine, dostluğuna, kardeşliğine inanıyoruz. Özellikle iki belediyenin. Midilli halkının da mesajı bu yönde. Bu görüşmenin, iki şehrin kardeş şehir olması yönünde de ileride bir adım olmasını umuyoruz. Sizleri Midilli'ye bekliyoruz" dedi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza ise kapı vizesi için gerekli taleplerde bulunduklarını ifade etti.

İlk sefer 17 Haziran'da

Alsancak Limanı'ndan ilk vapur seferi 17 Haziran Cuma günü saat 09.30'da olacak. 2 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından vapur Midilli'de olacak. Midilli'de iki gün kalacak vapur, 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra Midilli'den hareket ederek İzmir'e dönecek. Haftada bir yapılması planlanan İzmir-Midilli seferlerinin sayısı gelen taleplere göre artırılabilecek. 85 Euro olarak belirlenen gidiş dönüş ücreti, günlük kur üzerinden hesaplanacak. Tek yön ücreti ise 50 Euro olacak. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak vapuru ile yapılacak seferlerin Türkiye acente işlemleri İZDENİZ tarafından yürütülecek. Bilet satışları online yapılacak ayrıca Alsancak Limanı içerisinde kurulacak ofiste de bilet satış hizmeti verilecek. Yeşil pasaport ve Schengen vizesi olanlar seyahatten yararlanacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi