İzmir Lokantacılar Odası, iş garantili aşçı çırağı kursu için kursiyer bulamıyor

İZMİR Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, Avrupa Birliği hibe desteğiyle, iş garantili aşçı çırağı kurs programı başlattıklarını ancak hibeden yararlanabilmek için ilk etapta gerekli olan 15 kursiyer sayısına ulaşamadıklarını dile getirdi. 1 Ekim'e kadar 15 kursiyerin programa kaydolması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, Kursa okur-yazar ve 18-45 yaş arası herkes katılabilir. Ancak başvurular yetersiz. Aşçılık için kursiyer bulamıyoruz. Kurs, 5 dönem yapılacak ve her dönem için 15 kursiyer bulmamız gerekiyor dedi.

İzmir Lokantacılar Odası, 75 kişiye istihdam sağlayacak Avrupa Birliği (AB) projesinde hibe almaya hak kazandı. Hafta içi 5 gün ve 178 saatlik aşçı çırağı kursunun iş garantili olduğunu ancak kursiyer bulamadıklarını dile getiren İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, hibeden yararlanabilmek için 15 kişinin 1 Ekim'e kadar kaydolması gerektiğini ifade etti. Şu ana kadar 8 kişinin kurs için başvuru yaptığını ifade eden Kılıç, Kurs istihdam odaklıdır. Kursiyerlere günlük 140 TL cep harçlığı verilecek. Kursa devam zorunludur. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sertifika verilecek. Kursa okur-yazar ve 18-45 yaş arası herkes katılabilir. Ancak başvurular yetersiz. Aşçılık için kursiyer bulamıyoruz. Kurs, 5 dönem yapılacak ve her dönem için 15 kursiyer bulmamız gerekiyor. Proje gereği 15 kursiyerden 5'inin ise Suriyeli olması gerekiyor.Kursiyerlere Avrupa'da da geçerli olacak bir sertifika vereceğiz. Sertifikayı verirken iş garantili olacak. Ama maalesef gelinen noktada 8 tane Türk kaydettik. Oysaki en az 5 Suriyeli olması lazım. Bulamıyoruz ifadelerini kullandı.

'BU İŞİ GENÇLERE SEVDİREMİYORUZ'

Farklı ortamlarda duyuru yaptıklarını ifade eden Kılıç, ay sonuna kadar yeterli sayıyı sağlayamazlarsa projenin iptal edileceğini belirtip şöyle devam etti Her gün hem sosyal medyada hem kendim dolaşarak anlatıyorum. Bu sektör yok olmaya yüz tuttu. Biz yaşlanıyoruz. Eleman yetiştiremezsek yarın bir kuru fasulye, pilav yiyecek lokanta bulamayacağız. Çünkü her yer hazır yemeğe döndü. AB ile anlaşmaları yaptık. Elimden gelen gayreti gösteriyorum ama 15-20 gün içinde bunu hayata geçirip eğitim vereceğimiz arkadaşları bulamazsak proje elimizden gidecek. Bu sektörde garson, komi, ustanın aldığı yevmiye günlük 700 lirayı buluyor. Ama bu işi gençlere sevdiremiyoruz. Mesai uzun, diyorlar. Biz de sektör ayakta kalsın, mesleğimiz yaşasın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

'BAŞVURU YAPIYORLAR AMA ÇALIŞACAK ELEMAN YOK'

İzmir'de 35 yıldır lokanta işlettiğini söyleyen Adnan Pekiyi (52) de Uzun süredir bu mesleğin içindeyiz. Son zamanlarda işçi sıkıntımız var. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. İş yerime kızımı getiriyorum, ona öğretiyorum. Dışarıdan başvuru yapıyorlar ama ertesi gün çalışacak eleman yok. 18-19 saat çalışıyoruz diye konuştu.(DHA)