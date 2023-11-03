İzmir Karşıyaka'da Süper Loto'dan 52 Milyon TL İkramiye Kazanan Kişi

SÜPER Loto'nun 19 Ekim'de gerçekleştirilen çekilişinde, İzmir Karşıyaka'dan oynayarak 6 bilen bir kişi, 52 milyon 287 bin 766 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 2, 9, 11, 15, 35, 51 sayılarına isabet etti.

SÜPER Loto'nun 19 Ekim'de gerçekleştirilen çekilişinde, İzmir Karşıyaka'dan oynayarak 6 bilen bir kişi, 52 milyon 287 bin 766 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 2, 9, 11, 15, 35, 51 sayılarına isabet etti.

Her salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü 21.30'da çekilen Süper Loto'nun 19 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen bir kişi, 52 milyon 287 bin 766 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 2, 9, 11, 15, 35, 51 sayılarına isabet etti. Talihli kişi biletini, İzmir Karşıyaka'da Milli Piyango sabit bayi işletmecisi Hakan Gökhan Özkan'dan satın aldı.

İkramiye sonrasında talebin arttığını anlatan Özkan, "3 yıldır bayi işletmeciliği yapıyorum. Daha önce de Kazı Kazan'dan ikramiye verdiğimiz oldu ancak bu rakam oldukça büyük. Bayimizde sayısal oyunlar, sanal oyunlar var. Kazı Kazan ve Milli Piyango oyunları var. İkramiyenin Karşıyaka'ya isabet etmesine çok sevindik. Vesile olmuş olduk. Şehir dışından bizleri arayarak bilet isteyenler oluyor. Şanslı bayi haline geldik. Talepler arttı" dedi.

'İLGİNÇ TOTEMLER VAR'

Müşterilerinin ilginç totemleri olduğunu anlatan Özkan, "Sürekli aynı rakamları oynayan insanlar var. Belli saatlerde gelen, oyunun kapanmasına birkaç dakika kala gelip oynamak isteyenler var. Saat 09.00'da kapanıyorsa 08.58'de kupon yatıran müşterilerimiz var. Şimdi Milli Piyango yılbaşı çekilişi zamanı geliyor. İçimizde büyük bir umut var. Satışlarımız daha da iyi olacak. Yani yine inşallah buradan bir şeyler olur. Ben de şansımı ara ara deniyorum" diye konuştu.