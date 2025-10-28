İzmir İş Dünyasından Cumhuriyet Bayramı Mesajları

İzmir iş dünyası temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mesajında 102 yıl önce Anadolu'nun her yerinde bir uyanışın yaşandığını belirtti.

Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aklın, bilimin, eşitliğin ve ilerlemenin adı olduğunu ifade eden Özgener, şunları kaydetti:

"Türk insanına en çok yakışan yönetim şekli olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu sonsuza kadar yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza ve genç nesillere Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz kazanımları, onun için ne bedeller ödediğimizi bıkıp usanmadan anlatmalıyız."

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da Cumhuriyetin özgürlük, eşitlik, adalet ve çağdaşlaşmanın en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kadınların güçlendiği, eğitimin toplumun her kesimine ulaştığı, hukukun ve demokrasinin yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir anlayışın simgesi olduğunu dile getiren Zorlu, "Kuruluşumuzdan bu yana Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerlere sıkı sıkıya bağlıyız. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak, bizler için yalnızca ekonomik bir hedef değil aynı zamanda Cumhuriyetin bize yüklediği sorumluluğun bir gereğidir. Bugün, dünyada belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Cumhuriyetin kazandırdığı özgüven, dayanışma ve ilerleme ruhuyla geleceğe umutla bakıyoruz. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefini koruyarak, güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.