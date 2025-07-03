İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında, orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında orman işçisi İbrahim Demir'in "Yeşil Vatan"ı korumak için mücadele verirken şehit olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında orman işçisi İbrahim Demir'in "Yeşil Vatan"ı korumak için mücadele verirken şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında Yeşil Vatan'ı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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