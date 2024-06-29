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Meşhur İzmir gevreğine zam! Fiyatı artarken gramajı azaldı

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İzmir'de temmuz ayından itibaren, daha önce 100 gramı 10 liradan satılan gevreğin 90 gramı 12 buçuk liradan satılacak.

İzmir'de vatandaşlar tarafından sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen gevreğe zam geldi.

Artan maliyetleri gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası, gevreğe zam istedi. Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, '100 gramı 10' liradan satılan gevreğin '90 gramı 12 buçuk' lira olacak şekilde satılmasına onay verdi. Buna göre temmuzdan itibaren gevrek 12 buçuk liradan satılacak.

"TÜM TÜRKİYE'DE SİMİT FİYAT KAOSU MEVCUT"

3 ay önce başvuruda bulundukları gevrek zammının temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere kabul edildiğini söyleyen İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Bilindiği gibi 'Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte' yapılan değişiklik ile simit fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınması gerekiyor. İlimiz özelinde olmaksızın, tüm Türkiye'de simit fiyat kaosu mevcut. İstanbul ve Ankara dahil birçok büyük ilde zam geçişi henüz yapılmadı. Sıkıntıların ve süreçlerin uzamasını yönetmeliğin yeni yürürlüğe girmesinden dolayı yaşandığını umuyoruz. Aksi halde bu işi yapan değerli sanatkarlarımız gittikçe azalacak ve Türkiye'nin sokak yemek kültürünün en önemli unsurlarından biri olan simidin sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşanacaktır" diye konuştu.

"EN SON 10 AY ÖNCE ZAM YAPILMIŞTI"

Sözlerini sürdüren Erişen, şunları kaydetti: "Zam talebimizi maliyet raporlarıyla sunmamıza rağmen zam onay sürecinin uzaması esnafımızı da gevrek ustalarımızı da olumsuz etkiledi. Bu zam alma sürecinde birçok ürüne zam geldi, girdi maliyetlerimiz arttı. Böylelikle aldığımız zam önemini yitirmiş oldu. En son 10 ay önce gevreğe zam yapılmıştı, girdi fiyatlarındaki yükselen artışların herkes farkında. Dolayısıyla yapılan zammı İzmirli vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (1)

Burak GUNES:

%38 zam eder

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