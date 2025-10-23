İzmir, Filipinler ile Ticaret Ağını Genişletiyor

Ege'nin ihracat başkenti İzmir, ticaret ağını Güneydoğu Asya'ya genişletiyor. İzmir iş dünyasının yeni hedefi, hızla büyüyen ekonomisi ve stratejik konumuyla öne çıkan Filipinler olacak.

Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Henry S. Bensurto Jr.'nin İzmirli firmaları 7-15 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek "Tara Na Sa Pinas" etkinliğine davet ettiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, etkinlik kapsamında düzenlenecek ikili iş görüşmelerinden önemli iş birlikleri doğabileceğine dikkat çekti.

Büyükelçi'den İzmir Ticaret Odasına ziyaret

Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Henry S. Bensurto Jr. ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Filipinler Cumhuriyeti Genel Konsolosu Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarete, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir ve Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı katıldı.

Hem turizm, hem iş ziyareti

Ziyaret kapsamında, 7-15 Aralık 2025 tarihleri arasında Filipinler'de, Türkiye, özellikle de İzmir ile ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan "Tara Na Sa Pinas" (Let's Go to the Philippines) etkinliği hakkında sunum yapıldı. 8 gece 7 gün sürecek bu etkinliğin, "yarı turizm - yarı iş" niteliğinde olacağını belirten Büyükelçi Bensurto, program kapsamında İzmirli ve Filipinli firmaları bir araya getirecek ikili iş görüşmelerine de yer verileceğini vurguladı. Büyükelçi Bensurto, Türk vatandaşlarının Filipinler'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebildiklerini hatırlatarak, bu etkinlik kapsamında vize sorunu yaşanmayacağını ifade etti.

Elmasoğlu: Önemli bir fırsat

Türkiye ile Filipinler arasındaki ticari ilişkilerin coğrafi mesafe ve lojistik dezavantaja rağmen artan bir ivme gösterdiğine dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cemal Elmasoğlu, "İki ülke arasında özellikle savunma, tarım, elektronik gibi sektörlerde fırsatlar olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Sayın Büyükelçi'nin detaylarını paylaştığı etkinliği önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Oda olarak kentimizin yeni pazarlara açılması için yapılacak çalışmaları desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Vize anlamında da sorun yaşayamayacağımız Filipinler'de İzmirli firmalarımızın önemli bir avantaja sahip olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Ziyaret kapsamında, İzmir Ticaret Odası'nda bir Filipinler Ülke Tanıtım Etkinliği ve İkili İş Görmeleri düzenlenmesi ve etkinlik sonrasında iki ülke arasında Kardeş Oda Anlaşması imzalanması konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.