TKDK 2025'te İzmir'de 122 milyon lira hibe verdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 2025 yılında İzmir'deki süt, meyve, sebze işleme, arıcılık ve kırsal turizm gibi sektörlere toplamda 122 milyon lira hibe desteği sağladı. 15 proje bu destekten faydalandı.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze ürünleri işleme, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, arıcılık ve kırsal turizme sağlanan 122 milyon liralık hibeden 15 proje faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir'den sorumlu TKDK Manisa İl Koordinatörü Murat Akın, TKDK'nin destekleriyle sektörlerin gelişmesine, üretim standartlarının yükseltilmesine ve istihdamın artmasına katkı sağladığını belirtti.

Akın, TKDK'nin girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ettiğini kaydederek, "İzmir'in kırsal kalkınmasına, ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkıda bulunan Bakanlığımız, TKDK vasıtasıyla 2026 yılı içerisinde IPARD III Programı doğrultusunda üretim ve istihdam odaklı yeni yatırımların hayata geçmesine destek olmaya devam etmektedir. IPARD III Programı 2026 çağrı ilanı takviminin 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde Mart 2026 içerisinde ilan edilmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
