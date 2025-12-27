İzmir'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerinde görevlendirilen ekipler, yılbaşı ve yeni asgari ücreti fırsata çevirmeye çalışan işletmelere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Zincir marketlere, toptancılara ve gıda işletmelerine giden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.

Gramaj kontrolü de gerçekleştiren ekipler, haksız ve fahiş fiyatlandırma yapan işletmelerle ilgili işlem başlattı.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Öte yandan, kentte yıl boyunca 20 bin işletmede yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işlem yaptıkları belirlenen iş yerlerine toplam 31 milyon 750 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.