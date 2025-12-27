Haberler

İzmir'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Güncelleme:
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, yılbaşı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat artışlarını denetledi. Denetimler sırasında 20 bin işletmeye ceza kesildi.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerinde görevlendirilen ekipler, yılbaşı ve yeni asgari ücreti fırsata çevirmeye çalışan işletmelere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Zincir marketlere, toptancılara ve gıda işletmelerine giden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.

Gramaj kontrolü de gerçekleştiren ekipler, haksız ve fahiş fiyatlandırma yapan işletmelerle ilgili işlem başlattı.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Öte yandan, kentte yıl boyunca 20 bin işletmede yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işlem yaptıkları belirlenen iş yerlerine toplam 31 milyon 750 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Haberler.com
