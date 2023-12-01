İzmir'de Yeşil Mutabakat Panel ve Söyleşileri Düzenlendi

Avrupa Birliği'nin belirlediği Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında İzmir'de düzenlenen panel ve söyleşilerde sürdürülebilir yaşam ilkeleri ele alındı. Etkinlikte, AB'nin Yeni Bauhaus Hareketi ve İzmir'in rolü konuşuldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) belirlediği Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında ortaya konan sürdürülebilir yaşam ilkelerinin toplumun tüm kesimlerine anlatılması amacıyla İzmir'de bir dizi panel ve söyleşi düzenlendi.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) bünyesindeki AB Bilgi Merkezi tarafından dernek merkezinde, "Avrupa Yeni Bauhaus Hareketi Başlıyor" başlığıyla organize edilen etkinliğin açılışı ve ilk gün oturumları tamamlandı.

İzmir'den sürdürülebilir yaşam hikayeleri ve ürünlerinin ortaya konduğu 16 panel, söyleşi ve atölye çalışmasının ele alındığı etkinliğin açılışında konuşan ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, AB'nin Yeni Bauhaus Hareketi ile herkes için daha yeşil, daha kapsayıcı bir gelecek şekillendirmeyi taahhüt altına aldığına işaret etti.

İzmir'in de AB'nin "İklim Nötr ve Akıllı Şehirler" misyonunu yerine getirmek üzere seçilen 100 öncü şehir arasında yer aldığını dile getiren Zorlu, kentin bu dönüştürücü rolü üstlenmesine ve diğer şehirlere ilham vermesine katkı sağlayacak bir dizi çalışma yaptıklarını aktardı.

Zorlu, "Kentimizin dünya çapında genişleyen Yeni Bauhaus Hareketi ağına dahil edilmesini umuyoruz. Projemizin, fonksiyonelliğin yanı sıra estetik, sanat ve kültürden ilham alan, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir, her kesimden insanlar arası diyalogu artırmasını, yenilikçi girişimlerin, projelerin ve ürünlerin tasarlanması ve hayata geçirilmesine katkı sağlamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Barbaros ve 2440 Rotary Federasyon Başkanı Ayda Özeren de deneyimlerini aktardı.

Açılışın ardından düzenlenen "Avrupa Yeni Bauhaus Hareketi ve Yansımaları" konulu ilk oturumda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, oturumun moderatörleri Prof. Dr. Meltem Onay ve Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili'nin sorularını yanıtladı.

Çevre dostu materyallerin üretiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına, sürdürülebilir tarımdan kaybolan zanaatlar ve glütensiz beslenmeye kadar pek çok başlığın tartışılacağı etkinlik, 22 Aralık'taki kapanış toplantısı ve Tasarım Pazarı kurulmasıyla sona erecek.