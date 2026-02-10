Haberler

İzmir'de yerel eylem gruplarının TKDK'den hibe desteği alabilmesi için sözleşme imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karaburun ve Beydağ ilçelerinde yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve kırsal turizmi geliştirmek amacıyla TKDK'nın hibe desteği ile yerel eylem grupları için imza programı düzenlendi. Vali Elban, bu projelerin önemine dikkat çekti.

İzmir'in Karaburun ve Beydağ ilçelerinde yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve kırsal turizmi geliştirmeyi amacıyla kurulan yerel eylem gruplarının, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteği alabilmesi amacıyla yerel kalkınmayı uygulama sözleşmesi imza programı düzenlendi.

Valilikte yapılan programa Vali Süleyman Elban, İzmir'den sorumlu TKDK Manisa İl Koordinatörü Murat Akın ve yerel eylem gruplarının temsilcileri katıldı.

Elban, programda yerel kalkınmayı, üretimi ve turizm imkanlarının geliştirilmesini önemsediklerini söyledi.

Yerel eylem grupları faaliyetlerinin 2030'a kadar süreceğini ifade eden Elban, "Bu uygulama çok özel, hakikaten çok yararlı dokunuşların olacağını düşünüyorum. Uygulama liderlik etmek, yol açmak, yol göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla uygulanacak. İnşallah azami derecede her iki ilçemiz bu projelerden yararlanır."

TKDK Manisa İl Koordinatörü Akın ise gruplara hibe desteği sağlayacaklarını anlattı.

İlk aşamada Karaburun'da turizm potansiyelinin artırılması, Beydağ'da kestane üretimi ve işlemesi konularında çalışmaların olacağını ifade eden Akın, turizm ve yöresel ürün tanıtımı, fuar katılımı ve işleme tesislerine destek vereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Arap dünyası şokta: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum