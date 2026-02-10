İzmir'de yerel eylem gruplarının TKDK'den hibe desteği alabilmesi için sözleşme imzalandı

İzmir'in Karaburun ve Beydağ ilçelerinde yöresel ürünlerin katma değerini artırmak ve kırsal turizmi geliştirmeyi amacıyla kurulan yerel eylem gruplarının, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteği alabilmesi amacıyla yerel kalkınmayı uygulama sözleşmesi imza programı düzenlendi.

Valilikte yapılan programa Vali Süleyman Elban, İzmir'den sorumlu TKDK Manisa İl Koordinatörü Murat Akın ve yerel eylem gruplarının temsilcileri katıldı.

Elban, programda yerel kalkınmayı, üretimi ve turizm imkanlarının geliştirilmesini önemsediklerini söyledi.

Yerel eylem grupları faaliyetlerinin 2030'a kadar süreceğini ifade eden Elban, "Bu uygulama çok özel, hakikaten çok yararlı dokunuşların olacağını düşünüyorum. Uygulama liderlik etmek, yol açmak, yol göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla uygulanacak. İnşallah azami derecede her iki ilçemiz bu projelerden yararlanır."

TKDK Manisa İl Koordinatörü Akın ise gruplara hibe desteği sağlayacaklarını anlattı.

İlk aşamada Karaburun'da turizm potansiyelinin artırılması, Beydağ'da kestane üretimi ve işlemesi konularında çalışmaların olacağını ifade eden Akın, turizm ve yöresel ürün tanıtımı, fuar katılımı ve işleme tesislerine destek vereceklerini dile getirdi.