İzmir'de Türk girişimciler ile Orta Doğulu yatırımcılar buluştu

İzmir'de düzenlenen "Built in İzmir 2026 - Middle East Masterclass" etkinliği, Orta Doğu pazarının önde gelen yatırımcılarını, Türk girişimcilerle bir araya getirdi.

IzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'ndeki etkinlik, Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK) ve IzQ stratejik ortaklığında, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye İş Bankası ve İzmir Kalkınma Ajansı paydaşlığıyla düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan YABİSAK Başkanı Faruk Güler Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasında somut, gerçek ve sürdürülebilir bir ticari büyüme inşa etmek için bir arada olduklarını belirterek, güçlü ekosistemlerin, stratejik işbirlikleri ve sınırlar ötesi erişim kabiliyetleriyle sağlandığını ifade etti.

IzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Genel Müdürü Tuba Kesen Umar, bölgede girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmek, yerel yetenekler ile küresel ölçekteki fırsatlar arasında köprü kurma misyonuyla kurulduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Lübnan pazarlarında aktif olan yatırımcılar, yerli şirketlerle görüşmeler yaptı.