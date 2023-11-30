İzmir'de su baskınından zarar görenlere nakdi yardım desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, su baskını sebebiyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşan vatandaşlara hasar derecesine göre 15, 20 ve 25 bin olmak üzere nakdi yardım desteği sağlama kararı aldı. İzmir Ticaret Odası da 15 milyon TL destek fonu oluşturdu.

İzmir'de su baskını sebebiyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşan vatandaşlara hasar derecesine göre 15, 20 ve 25 bin olmak üzere nakdi yardım desteği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde fırtına ve şiddetli yağış sonrasında oluşan su baskınları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayında gerçekleştirilen 7'nci oturumunda da gündemde yer aldı. Mecliste, hasar durumuna göre 15, 20 ve 25 bin TL olmak üzere verilecek olan nakdi destek önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Hasar derecesine göre nakdi destek sağlanacak

Mecliste çıkan karara göre, ev ve iş yerlerinde ürünleri zarar görmüş vatandaşlar için hafif hasar bulunanlara 15 bin TL, orta hasar bulunanlara 20 bin TL, ağır hasar bulunanlara ise 25 bin TL nakdi para desteği sağlanacak.

Öte yandan ödemelerin, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Aralık ayı bitmeden yapılacağı belirtildi.

15 milyon TL destek fonu oluşturuldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir'de su baskınından etkilenen vatandaşlar için toplamda 15 milyon TL destek fonu oluşturduklarını belirtti. İZTO'nun İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlediği Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, TOBB kaynaklarından İZTO'ya 10 milyon TL yardım sağlanacağını, İZTO'nun da kendi hesabından 5 milyon TL'yi, zarar gören üyeleri için oluşturdukları yardım fonunda kullanılmasına karar verdiklerini aktardı. - İZMİR