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İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak

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İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, "Unun çuvalına yüzde 200 zam geldi biz yüzde 17 zam yapmaya karar verdik" açıklamasında bulundu.

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam beklenirken; İzmir'de simidin fiyatına gelecek zam da belli oldu. 12.5 liraya satılan simidin yüzde 17'lik zamla 15 liraya satılacağını açıklayan İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, zamma gerekçe olarak unun çuvalına gelen yüzde 200'lük zammı gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre Erişen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malumunuz yeni yıla girmekle birlikte işçi ücretlerinden sigortaya, vergilerden yakıta, hammaddelerden kiraya birçok gider kaleminde fiyat artışları oluyor. Vatandaşın ekonomik durumunu göz önüne aldığımızda ürünlere zam yapma taraftarı değiliz ancak üyelerimizi de zamlar karşısında korumak bizim görevimiz" diye konuştu.

İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Geçmiş yıllarda simit fakir yemeğiydi. bugün ise simit' in sarayları bile var. Çayla Simit lüks tüketim oldu.

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