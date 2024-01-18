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İzmir'de Şiddetli Yağış Sonucu Tarım ve Hayvancılık Alanlarında Hasar Tespit Çalışmaları Yapılıyor

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İzmir'de 16 Ocak'ta şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince hasar tespit çalışmaları yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kaleardı ve İncecikler mahallelerinde yapılan çalışmalara katıldı ve telef olan hayvanların sayısını tespit ettiklerini belirtti. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de 16 Ocak'ta şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bergama ilçesine bağlı Kaleardı ve İncecikler mahallelerindeki çalışmalara İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, ilk etapta iki mahallede 450'ye yakın küçükbaş ile 10 büyükbaş hayvanın telef olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Ürünü zarar gören, hayvanları telef olan üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili gerekli tüm adımlar atılacak. Devletimiz, bakanlığımız afette zarar gören hiçbir üreticiyi çaresiz bırakmayacaktır."

Kaynak: AA / Ekonomi

Mustafa Şahin Bergama İzmir Tarım Doğal Afet Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

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