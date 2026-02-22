Genel Başkan Prof. Dr. Aysun Bay öncülüğünde SATKOF & USTKON İzmir Ofisi'nde istişare ve iftar buluşması düzenlendi.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) İzmir Ofisi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısı ve iftar programı, Genel Başkan Prof. Dr. Aysun Bay'in liderliğinde yoğun katılımla düzenlendi.

Toplantıda İzmir'in sağlık turizmi potansiyeli, bölgesel yatırım ve ticaret ağlarının genişletilmesi, kalite ve akreditasyon temelli sürdürülebilir sağlık turizmi modeli ile uluslararası iş birliği süreçleri ele alındı.

Toplantıda, Sağlık, Yatırım ve Küresel Açılım, İstişare toplantısında; İzmir'in termal ve sağlık altyapısının küresel ölçekte konumlandırılması, akreditasyon ve kalite güvencesinin kurumsallaştırılması, SATKOF & USTKON sinerjisiyle yatırım ve ticaret entegrasyonu, uluslararası diplomasi ve temsil ağlarının güçlendirilmesi başlıklarında değerlendirmeler yapıldı.

"İzmir'den küresel vizyona"

Genel Başkan Prof. Dr. Aysun Bay, konuşmasında birlik ve ortak vizyon vurgusu yaparak, "İzmir, sağlık turizmi ve ticarette stratejik bir merkezdir. SATKOF ve USTKON olarak kalite, güven ve sürdürülebilirlik temelinde güçlü bir gelecek inşa ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte büyüyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından gerçekleştirilen iftar programında Ramazan'ın manevi atmosferi eşliğinde dayanışma ve birlik mesajları verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı