İzmir'de Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı Düzenlenecek

İzmir'de ikincisi düzenlenecek Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 27-29 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar kapsamında, liman işletmeleri, deniz yolu, kara yolu, hava yolu taşımacılık firmaları, depolama, yazılım gümrükleme hizmetleri sunan şirketler ile yerli ve yabancı ziyaretçiler buluşturulacak. Ayrıca, dernek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla paneller düzenlenecek.

İzmir'de ikincisi düzenlenecek Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 27-29 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Fuarİzmir'de gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, liman işletmeleri, deniz yolu, kara yolu, hava yolu taşımacılık firmaları, depolama, yazılım gümrükleme hizmetleri sunan şirketler ile yerli ve yabancı ziyaretçiler buluşturulacak.

Fuar kapsamında, dernek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla paneller düzenlenecek.

Fuarın ilk gününde, sektör oda ve dernek başkanlarının katılımıyla "Başkanlar Paneli" yapılacak, ayrıca iş geliştirmeye yönelik etkinlikler organize edilecek.