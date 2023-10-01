İzmir'de Genç İstihdamı İçin Kariyer Fuarı Düzenleniyor

Avrupa Gençlik Başkenti adayı İzmir'de genç istihdamına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6-8 Ekim tarihlerinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde "Kariyer Fuar İzmir'23" etkinliği düzenliyor. Kariyer Fuarı'nda iş çevresi ile iş hayatına adım atacak gençlerin buluşturulması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 6-8 Ekim 2023 tarihlerinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde "Kariyer Fuar İzmir'23" etkinliği yapılacak. "Hayallerin Kariyere Dönüşsün" sloganıyla nitelikli işgücü ile iş dünyasını buluşturacak Kariyer Fuarı, İzmir'de yaşayan 18-35 yaş arası üniversite öğrencisi ve mezunu genç grubuna sesleniyor. Fuar 10.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Başvuru ve katılımcı firmaları görmek için gencizmir.com adresi ziyaret edilebilir.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İLE BULUŞMA FIRSATI

128 katılımcının bulunacağı fuarda; Üniversite Kariyer Merkezleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, meslek odaları, Teknopark-Teknoloji Transfer Ofisleri, sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri, firma, kurum, kuruluşlar paydaş olarak bulunacak.