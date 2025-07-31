İzmir'de Ekmek Fiyatları 15 TL'ye Yükseldi

İzmir'de Ekmek Fiyatları 15 TL'ye Yükseldi
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İzmir Ticaret Odası, temmuz ayı meclis toplantısında 200 gram ekmeğin azami satış fiyatını 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltti. Zam, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle alındı ve 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesiyle ilgili yeni karar alındı.

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Zam kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı beklenirken kararın 1 Ağustos'tan itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Alınan karara göre, İzmir'de 200 gram ekmek 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL'den satılacak. Yeni fiyat tarifesi, İzmir genelinde geçerli olacak.

Ekmek zammı, girdi maliyetlerindeki artış gerekçesiyle gündeme geldi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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