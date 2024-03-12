İzmir'de Döngüsel Ekonomi ve İyi Uygulamalar Semineri Düzenlendi

İzmir'de "Döngüsel Ekonomi ve İyi Uygulamalar" semineri EGİAD Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu'nun organizasyonu ile düzenlendi.

EGİAD Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu tarafından "Döngüsel Ekonomi ve İyi Uygulamalar" semineri düzenlendi. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar moderatörlüğünde dernek merkezinde düzenlenen toplantıya şirketlerde görev yapan yetkililerden; Sürdürülebilirlik Müdürü Çağlayan Karataş, Yönetim Sistemleri Geliştirme Müdürü Erdem İkiz, Atık Yönetim Müdürü Mahmut Türker, Pazarlama Müdürü Zahide Türkan Subaşı konuşmacı olarak katıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Özhelvacı'nın açılış konuşması ile başlayan toplantıda çevresel sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanımı açısında döngüsel ekonominin önemi konusunda bilgi verildi. Özhelvacı, EGİAD olarak, sürdürülebilirlik ana başlığı kapsamında yeşil dönüşüm, karbon ayak izi, enerji yönetimi, temiz enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını hatırlatarak, sürdürülebilirliği her zaman gündemde tutamaya çalıştıklarını kaydetti.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, Döngüsel ekonominin, geleneksel lineer ekonomi modeline alternatif bir yaklaşım sunduğunu, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını ve atıkların minimize edilmesini hedeflediğini vurgulayarak, "Döngüsel ekonomi sadece çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük bir öneme sahip. Geleneksel lineer ekonomi modelinde, kaynaklar tüketilirken yüklü olarak atık üretimi yaşanır, bu da doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevre kirliliğinin artmasına neden olur. Ancak döngüsel ekonomi modelinde, atıkların geri dönüştürülmesi ve kaynakların tekrar döngüye sokulması sayesinde hem doğal kaynakların korunması hem de ekonomik değerin artırılması mümkün olmaktadır. Bu açıdan şirketlere önemli maliyet ve rekabet avantajı sağlayan bu sistem, hem mikro anlamda şirketlerin yenilikçi çözümler için sürekli olarak iyileşme ve dönüşüm içinde olmalarını sağlar hem de makro düzeyde ekonomik kalkınmaya destek olur. Bu nedenle, döngüsel ekonominin iş dünyası, çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini anlamak ve bu ilkeleri benimsemek, geleceğimiz için kritik öneme sahiptir" dedi.

Döngüsel ekonominin iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini derinlemesine tartışarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için yol haritası çizildiği etkinlikte, Prof. Dr. Nuri Azbar tarafından çevresel sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanımı açısında döngüsel ekonominin önemine ilişkin bilgi verildi. Ardından, firmalardan sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamaları, döngüsel ekonomi çalışmaları kapsamındaki uygulamaları ve gelecek vizyonları konusunda bilgi alındı.

Sektöründe öncü ve duayen firmalarda döngüsel ekonomi konusunda iyi uygulama örneklerinin ele alındığı seminerde, farklı sektörlerden katılımcılara çeşitli bakış açıları sunarken sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konularında işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlandı. - İZMİR