Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi meclis toplantısı yapıldı

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin, temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Yusuf Öztürk, odada yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, denizciliğin dış ticaret, rekabet gücü, enerji güvenliği, sanayi üretiminin sürekliliği, turizm, istihdam, çevresel dönüşüm ve ülkelerin jeopolitik dayanıklılığı açısından stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Liman kenti kimliği taşıyan İzmir'deki limanların geleceğinin önemli olduğunu ifade eden Öztürk, limanların geleceğinin kentin ticareti, sanayisi ve ekonomisinin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.