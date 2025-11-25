Haberler

İzmir'de Bilişim İhracatı Geliştirme Projesi Başlatıldı

Güncelleme:
İzmir'de, Codexizmir Bilişim İhracatı Geliştirme Projesi ile yerel firmaların yurt dışına açılarak ihracatlarını artırmaları amaçlanıyor. Proje, İZTO ve Teknopark İzmir'in iş birliğiyle 36 ay sürecek ve bilişim sektöründen 15 firma bu süreçten faydalanacak.

İzmir'de, başlatılan Codexizmir Bilişim İhracatı Geliştirme Projesi ile kentteki firmaların kümelenme anlayışıyla yurt dışına açılmaları ve ihracatının artırılması hedefleniyor.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, 36 ay sürecek proje İZTO, Teknopark İzmir, İzmir Bilimpark ile Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneğinin iş birliğiyle uygulanacak.

Projeden faydalanacak bilişim sektöründen 15 firmanın ihracat potansiyeli belirlenerek, oluşacak kümenin iş planı ve ihracat stratejisi raporlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanlığının proje faaliyetlerinin giderlerinin yüzde 75'ini destekleyeceğini belirtti.

Bu desteğin İzmir için çok önemli fırsat olduğunu kaydeden Özgener, "Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde bilişim sektörü, ülkelerin ekonomik büyümesinde stratejik bir rol üstleniyor. Yazılım, veri analitiği, yapay zeka ve oyun teknolojileri gibi alanlarda sağlanan hizmetler, artık yalnızca iç pazara değil, dünya pazarlarına da açılan güçlü bir ihracat kalemi haline gelmiş durumda. Bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri de İzmir." ifadelerini kullandı.

Özgener, sektörün hedef pazarlarının Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İngiltere, ABD, Katar, Azerbaycan, İspanya, İsviçre ve Sudi Arabistan olarak belirlendiğini aktardı.

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran ise ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın en kritik kaldıraçlarından birinin yüksek teknoloji ihracatı olduğunu dile getirdi.

