İzmir'de Balıkçılar Av Sezonuna Hazırlanıyor

İZMİR'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir ediyor. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Şu an denizden gelen haberlere göre; bol miktarda hamsi ve sardalya olacağının işareti. Halkımıza ucuz balık yedireceğiz" dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçıların da açılmak için hazırlıkları sürüyor. 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopmuş ve yıpranmış yerleri örüp, sağlamlaştırıyor. Teknelerin hasarlı yerleri tamir ediliyor, tekne motorları da gözden geçiriliyor. Vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çalışıyor.

'BEKLETİMİZ, BOL BALIK YEDİRMEK'

İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Geçen sene iyi bir sezon geçirmiştik. Bu sene mevsim normallerin üzerinde bir sıcaklık var. Buna rağmen bu seneki beklentimiz, yeni sezonda bol balık yedirmek. Geçen yıl en çok Karadeniz'de palamut çıktı. Peşine de hamsi geldi. Ege Bölgesi'nde ise sardalya, hamsi ve istavrit yaptı. Bu yıl da inşallah bereketli bir sezon geçiririz diye düşünüyorum" dedi.

'GEMİLER ONARILDI, RADARLAR KONTROL EDİLDİ'

Deniz suyu sıcaklığındaki artışa dikkati çeken Çakan, "Ege Denizi'nde su sıcaklığı 28-29 derece. Böyle olunca balıklar açık denize çıkıyor. Teknelerimizde açık su avcılığına uygun. İnşallah güzel sezon olur. 15 Nisan'da biten av sezonundan sonra hazırlıklar başladı. Gemilerin ağları onarıldı. Gemiler onarıldı, radarlar kontrol edildi. Şu an denizden gelen haberlere göre; bol miktarda hamsi ve sardalya olacağının işareti. Halkımıza ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu.

'SEZONA HAZIR OLMAK ÖNEMLİ'

Evli ve 2 çocuk babası, 30 yıllık denizci Bayram Demirtaş (52) ise "Ağ ve gemi onarımlarımızı yaptık. Hala da sürüyor. Bu çalışmalar önemli. Bu hazırlıkları yapmazsak, sezonda eksiklik çekeriz. Bir arıza durumunda bir gün denize çıkamazsak, maliyet yaratır. Bu nedenle sezona hazır olmak çok önemli. Her zaman olduğu gibi bu sezondan da mutluyuz" dedi. Evli ve 1 çocuk babası 40 yıllık denizci Akın Sert (60) de "Balıklar ağlardan düşmesin diye yırtılan ağları onarıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu sezon iyi geçer" diye konuştu.