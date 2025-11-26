İzmir'de Akdeniz Meyve Sineğiyle Biyoteknik Mücadele Başarıyla Yürütülüyor

İzmir'de, Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen biyoteknik mücadele kapsamında mandalina bahçelerine kurulan 51 bin 600 tuzak, meyve üretiminde ilaç kullanımını yaklaşık yüzde 30 azalttı.

Larvalarının meyvenin etli kısmında beslenmesi nedeniyle ürünü çürüten Akdeniz meyve sineği, turunçgillerde verimi etkileyen en önemli sorunlardan biri. Satsuma cinsi mandalina üretiminde önemli bir yere sahip olan İzmir'de de meyve sineğinin oluşturacağı kaybın önüne geçebilmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.

İzmir Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalarda zararlı sineğin engellenmesi için bahçelerde uygulanan tuzak sayısı artırılmaya başlandı. Ücretinin yarısının karşılandığı tuzağın uygulandığı alan 6 bin dekardan 12 bin 900 dekara, tuzak sayı 25 binden 51 bin 600'e yükseltildi.

Çiçek dönemi tuzaklarını alan mandalina üreticileri, dönüm başına 4 tuzağı meyve ağaçlarına yerleştiriyor. Bu özel feromonlu tuzaklar, erkek sinekleri cezbedip hapsediyor. Böylece zararlının üreme döngüsü henüz başlamadan kırılarak popülasyon baskı altına alınıyor.

Verim ve kalite kaybının önüne geçilen bu tuzaklarla üreticiler, kalıntı riskini ortadan kaldırıyor.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, Akdeniz meyve sineğinin mandalinanın pazar değerini ortadan kaldırdığını söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'de Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış gözlemlediklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Vatandaşımız kimyasal mücadeleye gidiyordu. Son 2 yıldır Bakanlık ve Valiliğimizin katkılarıyla biyoteknik mücadele yürütüyoruz. İzmir'in turunçgiller alanının yüzde 30'una yakınına biyoteknik çalışması uygulanarak ilaçlama yapılmadı. Elde edilen sonuçları gören çiftçilerimizde tuzak kullanımı arttı."

"Sinek vuruğunda ürünün pazar değeri ortadan kalkıyor"

İyi tarım uygulamalarını özendirme gayretinde olduklarını dile getiren Şahin, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede bu yıl büyük başarı sağladıklarını ifade etti.

Biyoteknik mücadeleyle ürünün pazar değerini sağlamlaştırdıklarını belirten Şahin, "Şu anda bizim mandalina alanlarımızın neredeyse büyük çoğunluğunda sinek vuruğu yok denecek kadar az. İhracatçı ve üretici memnun, üretimden sorumlu bakanlık olarak çok mutluyuz. Bizim asıl hedefimiz, ürünü nihai tüketiciye sağlam ulaştırabilmek çünkü sinek vuruğunda ürünün pazar değeri ortadan kalkıyor." dedi.

Seferihisar ilçesindeki mandalina üreticilerinden Murat Uysal da 60 dönümde mandalina yetiştirdiğini ve 2 yıldır tuzak kullandığını söyledi.

Devlet desteğiyle tuzağı yüzde 50 hibeyle temin ettiklerini dile getiren Uysal, "Tuzak sarı renkte ve koku veren bir feromon kimyasal var. Tuzak, kokuyla erkek sineğini çekiyor ve içeride hapsediyor. Tuzağın kapağında olan ilaç nedeniyle sinek orada ölüyor. Tuzak tamamıyla organik ve hiçbir ilaç kalıntısı olmuyor." ifadesini kullandı.