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İzmir'de 8. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi başladı

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İzmir'de 8. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi başladı
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Vizyon 100 Platformu tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, yerli ve yabancı firmaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İzmir'de başladı.

Vizyon 100 Platformu tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, yerli ve yabancı firmaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İzmir'de başladı.

Çeşme ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, geleceği inşa etmek için işbirliği yapmanın ve geleceği birlikte değerlendirmenin kıymetli olduğunu söyledi.

Güzel bir gelecek için bir araya gelmenin önemli olduğunu ifade eden Elban, "Ne kadar devrim yaparsak yapalım, ne kadar çok bilgiye erişirsek erişelim, bunu kontrollü yapmıyorsak, insanlığın mutluluğu, refahı ve iyiliği için geliştirmiyorsak, sonuçlarını olumsuz şekilde yaşarız. Sektörde bozucu değil yapıcı, birbirini destekleyici, bilgiyi doğru ve insanlığın, şirketlerin yararına kullanacak çalışmalar yapılması çok değerlidir." dedi.

Elban, zirveye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise bilginin en büyük güç olduğunu belirtti.

Günümüzde dünyada bambaşka bir devrim ve dönüşüm yaşandığını anlatan Baran, "Yapay zeka çağında, bilginin bu kadar hızlı üretildiği bir çağda bugün kaçıracağımız şeyin adı bir tren olmayacak, kaçırılan şeyin adı bir roket olacak." ifadelerini kullandı.

Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu ise kurulduğu günden bu yana platformun hedeflerinin çok ötesine geçtiğini belirterek, "Kamu ve özel sektörden 50'ye yakın kurum zirvemize destek verdi. Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada kabul edilen bir platform haline geldik. Bundan sonraki hedefimiz Vizyon 100 etkinliklerine daha çok global liderin katılımını sağlamak olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından zirvenin açılışı gerçekleştirildi.

Özel sektörde ticari faaliyet gösteren firmaların temsilcilerini bir araya getiren zirve 3 gün sürecek.

Türkiye'den ve farklı ülkelerden 300'ü aşkın üst düzey yöneticinin katıldığı zirvede, "enerji, lojistik ve üretim", "finansal hizmetler", "perakende, sağlık ve hizmetler" ile "insan ve teknoloji" başlıkları altında sektörel fırsatlar, tehditler ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Kaynak: AA
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