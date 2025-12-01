İzinsiz Kazılar Enerji Altyapısında 2 Bin 219 Hasara Yol Açtı

Fırat EDAŞ, yılın ilk 10 ayında üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen izinsiz kazı ve kontrolsüz müdahaleler sonucu enerji altyapısında toplam 2 bin 219 hasar oluştuğunu açıkladı. Söz konusu hasarlar nedeniyle bölgede geniş kapsamlı kesintiler yaşanırken, 1 milyon 602 bin 696 abone ortalama 3,4 saat süreyle enerjisiz kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), izinsiz kazıların ve müdahalelerin enerji arzı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Yılın ilk 10 ayında Fırat EDAŞ'ın sorumluluk bölgesinde üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen izinsiz kazılar ve kontrolsüz altyapı çalışmaları nedeniyle 2 bin 219 adet elektrik kesintisinin meydana geldiğini açıkladı. Bu kesintilerden 1 milyon 602 bin 696 abone etkilendi; aboneler ortalama 3,4 saat enerjisiz kaldı.

En fazla şebeke hasarı bin 94 ile Malatya'da gerçekleşti ve bu hasarlardan kaynaklanan kesintilerden 1 milyon 124 bin 895 abone etkilendi; aboneler ortalama 3,26 saat enerjisiz kaldı. Malatya'yı sırasıyla 974 hasarla Elazığ (388 bin 877 abone - 3,64 saat), 95 hasarla Bingöl (82 bin 732 abone - 2,54 saat) ve 56 hasarla Tunceli (6 bin 192 abone - 2,08 saat) izledi.

Yetkisiz müdahale hayati risk taşıyor

Fırat EDAŞ, izinsiz kazı ve kontrolsüz müdahalelerin yalnızca şebekede fiziksel hasara yol açmadığını; hastaneler, okullar, üretim tesisleri ve haneler gibi geniş bir kullanıcı kitlesinin günlük yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı. Bu nedenle sahada yapılacak her çalışmanın öncesinde Fırat EDAŞ ile gerekli koordinasyonun sağlanması gerektiğini hatırlatan yetkililer, şunları söyledi: "Enerji altyapısına verilen her hasar, yüzbinlerce vatandaşımızın yaşamını doğrudan etkileyen kesintilere neden oluyor. İzinsiz kazılar, sadece şebekenin teknik bütünlüğünü zedelemekle kalmıyor; bölgedeki ekonomik faaliyetleri, hizmet sürekliliğini ve günlük yaşamı sekteye uğratıyor. Böyle hasarlar sonrası ekiplerimiz ilgili bölgeye hızla ulaşarak enerjinin en kısa sürede yeniden devreye alınması için aralıksız çalışıyor. Ayrıca izinsiz kazıların yanı sıra, şahıslar tarafından gerçekleştirilen kontrolsüz müdahaleler de şebeke bütünlüğünü tehdit etmekte birlikte ciddi düzeyde can güvenliği riski oluşturuyor. Bu çerçevede, her türlü kazı, işlem veya ihbarın 186 Çağrı Merkezi üzerinden veya kurumumuzun web sitesi aracılığıyla tarafımıza iletilmesi gerekiyor." - İSTANBUL