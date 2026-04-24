İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Sakarya'da basın toplantısı düzenledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Sakarya'da basın toplantısı düzenledi.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Usta, Sakarya'nın tarım, sanayi ve doğal güzellikleri anlamında güçlü potansiyeli olduğunu fakat bunun tam olarak harekete geçirilmediğini, geliştirilebilir olduğunu söyledi.

Kentin göç alma oranının yüksek, doğum oranının düşük olduğunu aktaran Usta, "Sakarya'nın faaliyete göre 9,7 milyar dolarlık ihracatı var. Bu iyi rakam, fena değil ama çok daha iyi olması lazım. Türkiye'nin toplam milli geliri 1,6 trilyon dolar. Sakarya'nın 19 milyar dolarlık milli geliri var. Milli gelirin yaklaşık yarısı kadar da ihracat potansiyeli var, bu iyi bir oran." diye konuştu.

Usta, Sakarya'nın, Türkiye'nin toplam tarım hasılasından aldığı payın yüzde 1 olduğunu, bunun artma potansiyelinin bulunduğunu anlatarak, arazilerin daha verimli kullanılması için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanayide deprem güvenliği ve dönüşüm ihtiyacı olduğu yönünde görüş belirten Usta, "Kocaeli, İstanbul ve Bursa'ya yakın olması ciddi avantaj sağlıyor ama kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu gibi sanayide de depreme dayanıklılık anlamında dönüşüme ihtiyacı var. Burada Sakarya'nın maalesef çok bir şey yapamadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, kentin, otomotiv, makine imalatı ve metal sanayi gibi sektörlerle ciddi üretim potansiyeli olduğuna işaret ederek, "Sakarya için Kocaeli, İstanbul, Bursa gibi merkezlere yakınlık ciddi lojistik avantaj sağlıyor, bu da çok güçlü yönü." dedi.

Sakarya'nın "yeşil otomotiv üssü" olabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Usta, "Bu konuda herkese vazife düşüyor. İktidara, yerel siyasetçilere, akademisyenlere özellikle üniversitenin bu konuda eğitimlerinin Tayvan'da, Güney Kore'de, İrlanda'da, diğer ülkelerde olduğu gibi sanayiyle işbirliğinin çok güçlü olması lazım. Buranın ihtiyaçlarına has ihtisaslaşması lazım, en güçlü bölümlerin bu burada olması lazım." ifadelerini kullandı.

Usta, konuşmasının ardından gazetecilerin ve partililerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

