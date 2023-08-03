İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Enflasyonla mücadele sadece TCMB'ye bırakılacak kadar basit ve tek yönlü bir konu değil

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özlale, enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi için gıda ve barınma kriziyle baş etmenin önemine dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili, "Enflasyonla mücadele sadece Tcmb'ye bırakılacak kadar basit ve tek yönlü bir konu değil. Türkiye, bir milli güvenlik problemi haline gelen gıda ve barınma kriziyle baş etmediği sürece enflasyonu kalıcı olarak düşüremez. Ücretleri baskılamak, enflasyonu düşürmeye yetmeyeceği gibi daha büyük problemleri beraberinde getirir" açıklamasını yaptı.

TÜİK, bugün temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 9,49, yıllık bazda yüzde 47,83'e çıktığını duyurdu. Böylece, enflasyondaki baz etkili düşüş eğilimi sona ererek, hızlı bir tırmanışa geçti. ENAG verilerine göre, mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 13,18 ile rekor bir artış kaydetti. ENAG Yıllık enflasyonun ise yüzde 122,88 seviyesine çıktığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi. Özlale, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İtibarı, TL'den daha çabuk eriyen bir kurumun açıkladığı veriler üzerine:

1)Seçim sonrası artan döviz kurunun etkisini görmeye başlayacağımız aylar geldi. Yüksek enflasyonlu ayların henüz başındayız.

2)Beklentiler bozulduğu için endeksleme etkisiyle beraber sene sonu enflasyonu, TCMB tarafından yukarı doğru revize edilen enflasyon tahmininin de üstünde çıkabilir.

Birkaç hatırlatma:

1) Enflasyonla mücadele sadece TCMB'ye bırakılacak kadar basit ve tek yönlü bir konu değil. Türkiye, bir milli güvenlik problemi haline gelen gıda ve barınma kriziyle baş etmediği sürece enflasyonu kalıcı olarak düşüremez.

2) İthal bağımlılığını azaltacak bir sanayi politikası ve üretim zincirinin tekelleşmesini önleyecek bir ticaret politikası izlenmedikçe enflasyonla mücadele eksik kalır. İşte bunlar hep yapısal reform!

3) Ücretleri baskılamak, enflasyonu düşürmeye yetmeyeceği gibi daha büyük problemleri beraberinde getirir.

4) Enflasyon, istihdam ve cari açığı aynı anda düşürmenin tek yolu verimliliği sağlamaktır.

Son not:

Enflasyonu düşürmek isteyip de düşürememiş tek bir ülke yok. Sorun, enflasyonun yarattığı ekonomik ve ahlaki çöküntüyü anlamayan bir zihniyetin bu ülkeyi yönetmesinde…"