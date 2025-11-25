İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge 2023 Başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang Startup Challenge, UNIQ İstanbul'da başladı.

Bu yıl "ImpactVerse" temasıyla 14'üncüsü düzenlenen, yerel ve global ölçekte yılın en iyi girişimlerini, yatırımcı, özel şirket ve kamuoyuyla buluşturan etkinliğin ilk gününde, yılın en iyi yerli ve yabancı 50 teknoloji girişimi sahne aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, teknolojinin insan hayatını iyileştirdiğinde gerçek anlamını bulduğunu belirtti.

Konuşmasında İTÜ ARI Teknokent'in 22 yıllık yolculuğunu da anlatan Dikbaş, teknolojinin ötesinde insana inandıklarını söyledi.

Dikbaş, Big Bang Startup Challenge'ın yeni teknolojilerin konuşulduğu bir etkinlik olmasının yanı sıra insanın geleceğinin yeniden yazıldığı, insanı merkeze alan bir yolculuğun buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Yapay zekadan biyoteknolojiye, sürdürülebilirlikten mobiliteye, sağlık teknolojilerinden yeni nesil üretime kadar her alanda insanlığı dönüştüren bir çağın içinde olduklarına dikkati çeken Dikbaş, "Bu büyük dönüşümün ortasında kendimize tek bir soru soruyoruz. 'Yaptığımız şey gerçekten insana hizmet ediyor mu?' sorusuna 22 yıldır aynı samimi cevapla karşılık veriyoruz. 'Evet'. Çünkü yaptığımız her işin merkezinde insan var." diye konuştu.

"320 milyon dolar yatırım başarısına ulaştık"

İTÜ ARI Teknokent'in kuruluşundan bugüne geçirdiği "kurma, öğrenme, büyüme ve globalleşme" evrelerini anlatan Dikbaş, mevcut kapasite ve ekonomik büyüklüklere dair şu bilgileri verdi:

"Bugün İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde 10 binamız, 380 firmamız, 8 bin çalışanımız, 6 binden fazla AR-GE projemiz, 11 milyar doları aşan ciromuz ve 1,5 milyar dolara ulaşan ihracat rakamımız var. Bu sayılar, insana inanarak kurduğumuz bu ekosistemin gücünü gösteriyor. Nitekim İTÜ Çekirdek, 1895 dünya üniversitesi kuluçka merkezi arasından seçilerek, 'Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi' ünvanını aldı. Bugüne kadar 90 binden fazla başvuru, 5 bin 500'den fazla desteklenen girişim ve 320 milyon dolar yatırım başarısına ulaştık."

Ekosistemin etki alanını kalıcı şekilde büyütmek için "globalleşme, dikey programlar ve yatırım" başlıklarına odaklandıklarını vurgulayan Dikbaş, şöyle devam etti:

"Globalleşmeyi sadece Türk girişimcileri yurt dışına taşımak olarak görmüyoruz. ITU Seed programımızla 97 ülkeden başvuru alarak yabancı girişimcileri de bölgemize çekiyoruz. Bu yıl birçok stratejik paydaşla işbirliği protokolü imzaladık. Özellikle Almanya'dan ekosistemimize resmi katılım sağlayan NRW.Global Business ve KölnBusiness temsilcileri bugün aramızda."

Dikbaş, sektörel derinleşme kapsamında 2025'te Halkbank ile fintech, AstraZeneca ile de sağlık teknolojileri alanında işbirliği yaptıklarını dile getirerek, şimdi ise Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Togg ile yeni dikey programları hayata geçirdiklerini söyledi.

Ekosistemin finansman ayağını güçlendirmek adına atılan yeni adımları duyuran Dikbaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sadece 2024'te 100 İTÜ Çekirdek girişimi 90 milyon dolar yatırım aldı ancak 'Bu yetmez.' dedik ve tarihi bir adımla Maxis işbirliğiyle İTÜ ARI Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. Bu fon, 25 milyon dolar büyüklüğüyle girişimcilerimizin yanında olacak. Son olarak, bizim için çok anlamlı olan yeni projemiz ARI Kumbara'yı duyurmak istiyorum. Geleceğin girişimcilerini, öğrenci takımlarını daha yolun en başında desteklemek, onlara can suyu olmak için bu projeyi başlatıyoruz."