İTO nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul'da nisanda fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Nisanda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlenirken, 15 ürünün fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 50,54 ile domates oldu. Bunu yüzde 29,87 ile diğer sağlık ürünleri, yüzde 25,14 ile aydınlatma, yüzde 25 ile ısınma ve yüzde 24,72 ile etek takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 22,34 ile tişört (kadın), yüzde 20,77 ile elbise, yüzde 20,63 ile gömlek (erkek), yüzde 19,99 ile gömlek (kadın), yüzde 19,30 ile havuç ve yüzde 18,87 ile pantolon (kadın) oldu.

Sivri biberin fiyatı yüzde 16,87, kıvırcık salatanın yüzde 16,84, çarliston biberin yüzde 16,45 ve tunikin yüzde 15,60 yükseldi.

Nisanda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 63,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan patlıcan oldu. Onu yüzde 38,12 ile salatalık, yüzde 32,59 ile kabak, yüzde 27,15 ile çilek, yüzde 20,35 ile taze fasulye ve yüzde 11,05 ile oyuncak takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 5,80 ile yumurta, yüzde 5,29 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, yüzde 2,36 ile maydanoz, yüzde 1 ile ceket (erkek), yüzde 0,83 ile sinema bileti ve yüzde 0,34 ile salça oldu.