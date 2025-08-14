İTO'dan MICE Sektörüne Önemli Adımlar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde bir araya gelen kongre, toplantı ve etkinlik (MICE) sektörü paydaşları, "koordinasyon için etkin bir iletişim ve sistem altyapısı oluşturulması", "kamu kurumlarının daha aktif destek vermesi," "aksaklıkların ilgili kurumlarının desteğiyle giderilmesi" ve "projelerde İstanbul odaklı iletişim yapılması" olmak üzere 4 öncelikli hedef belirledi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, MICE Sektörünün Geleceği Toplantısı, İTO ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un üst düzey yetkilileri ile MICE sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'un kongre turizminde rekabet gücünü artırmak için 4 ana başlıkta ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre 4 öncelikli hedef, "kamu kurumlarının kendi aralarında ve özel sektörle koordinasyonunu sağlayacak etkin bir iletişim ve sistem altyapısı oluşturulması," "kamu kurumlarının, kongre sektörü ile ilgili kendi sorumluluk alanlarında daha aktif destek vermesi," "kongre teşvikleri konusunda yaşanan aksaklıkların ilgili kamu kurumlarının desteğiyle giderilmesi" ve "tüm kongre sektörü projelerinde İstanbul odaklı iletişim yapılması" olarak sıralandı.

Toplantıda kamu ve sektör paydaşları, İstanbul'un küresel kongre pazarındaki payını güçlendirmek ve daha fazla nitelikli, yüksek katılımcı sayısına sahip uluslararası kongreyi şehre kazandırmak amacıyla önemli ve ivedi şekilde çözülmesi hedeflenen konuları masaya yatırdı.

Bu bağlamda, küresel kongre pazarının güncel durumu ve İstanbul'un konumu, rakip destinasyonlardan örnekler ve istatistikler ile kamu paydaşlarının işbirlikleri yoluyla kongre sayısının artırılması ele alındı.

"Bu istişare İstanbul'un MICE potansiyelini gerçekleştirme kararlılığımızın göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, toplantıda, kamu ve özel sektör işbirlikleriyle İstanbul'un kongre sayısını artırmak, küresel pazardaki payını büyütmek ve rakip destinasyonlardan güçlü örnekler almak üzere fikirlerin paylaşıldığını belirtti.

Avdagiç, "İstanbul Valiliğimizden belediyemize, sektör derneklerimizden turizm profesyonellerine kadar geniş katılımla yürütülen bu istişare, İstanbul'un kongre turizmini önceliğe alarak MICE alanındaki potansiyelini gerçeğe dönüştürme kararlılığımızın en somut göstergesi oldu. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul markasını hep birlikte daha yükseğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.