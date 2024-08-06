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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasını değerlendirdi

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ile ilgili görüşlerini paylaştı. Avdagiç, mükelleflerin POS cihazını başka işyerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap olmayacaklarını ve mal/hizmet alımlarında kart sahibinin farklı kişi olmasının da cezaya tabi olmadığını belirtti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Gelir İdaresi Başkanlığı bugün yaptığı açıklama ile iki önemli konuda tereddüdü ortadan kaldırdı. Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka işyerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil" açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınladığı "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama"ya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Avdagiç, şirketlerin kredi kartı kullanımı ile ilgili yapılan düzenleme sonrası dün piyasalarda yaşanan sıkıntılı süreç ile ilgili Oda üyelerinden gelen yoğun ve ısrarlı talepler üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptıkları görüşmenin olumlu netice verdiğini söyledi.

Avdagiç, özellikle bayilik sistemiyle çalışan hırdavat, otomotiv, elektrik, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri sektörlerinde binlerce üyenin ve işletme sahibini endişeye sevk eden sorunun çözüldüğünü bildirdi.

Avdagiç, mesajında şunları kaydetti: "Gelir İdaresi Başkanlığı bugün yaptığı açıklama ile iki önemli konuda tereddüdü ortadan kaldırdı.

Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka işyerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Tahsilatlarını yapan mükellefler, 213 sayılı Kanunda yer alan hükümler gereğince belge düzenleme, hasılatları kaydetme ve diğer yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri şartıyla POS cihazlarını kullandırabilecekler.

Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil. Yani ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğu değil, işlemin kayıt içinde gerçekleşmesi önemli.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a konuya ivedi şekilde açıklık getirdikleri ve üyelerimizi ferahlattıkları için teşekkür ediyorum. Her şey daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok ihracat, daha çok istihdam için." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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